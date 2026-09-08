कानपुर: जाजमऊ में फर्जी कॉल सेंटर में छापा, 10 युवक-युवतियों से पूछताछ; लैपटॉप और दस्तावेज खंगाले

टीम को फ्लैट के अंदर 10 युवक-युवतियां मिले, जिनसे देर रात तक बंद कमरे में पूछताछ जारी रही। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके पर मिले लैपटॉप, दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर के जरिए साइबर ठगी किए जाने की आशंका में कार्रवाई की गई है। हालांकि, देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने मामले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की।

विज्ञापन