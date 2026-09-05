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कानपुर: सिग्नेचर ग्रीन्स के सामने सड़क गड्ढों में बदली, राहगीर और अपार्टमेंट निवासी परेशान

Sat, 05 Sep 2026 04:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 04:24 PM IST
Road Turns Into Potholes in Front of Signature Greens Apartment on Vikas Nagar Road
विकास नगर रोड पर नगर निगम के सिग्नेचर ग्रीन्स बहुमंजिला अपार्टमेंट के सामने सड़क का बड़ा हिस्सा जर्जर हो गया है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और बजरी फैली होने से यहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपार्टमेंट के सामने दूसरी लेन में सड़क की हालत काफी खराब है। जगह-जगह उखड़ी सड़क और फैली बजरी के कारण वाहनों को संभलकर निकलना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए गड्ढों और बजरी के बीच से निकलना ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
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