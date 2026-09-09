कानपुर: सेवायोजन कार्यालय में डीएम का छापा, पांच वरिष्ठ सहायक मिले गायब, दिए कार्रवाई के निर्देश

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार दोपहर करीब दो बजे प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उपस्थिति पंजिका की जांच में पांच वरिष्ठ सहायक राकेश कुमार सिंह, संजीव कुमार श्रीवास्तव, रजनी वर्मा, सतीश पांडेय और क्षेम अग्निहोत्री अनुपस्थित मिले। डीएम ने सभी का एक दिन का वेतन काटने और एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

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दोबारा गायब मिलने पर संबंधित कर्मचारी के साथ जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई की बात कही। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निजी वेंडर बैठे मिले। वहीं, कार्यालय के अंदर अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क पंजीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस पर डीएम ने तत्काल निशुल्क पंजीकरण काउंटर/हेल्प डेस्क शुरू करने और इसकी जानकारी मुख्य द्वार समेत प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। दोबारा गायब मिलने पर संबंधित कर्मचारी के साथ जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्रवाई की बात कही। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निजी वेंडर बैठे मिले। वहीं, कार्यालय के अंदर अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क पंजीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इस पर डीएम ने तत्काल निशुल्क पंजीकरण काउंटर/हेल्प डेस्क शुरू करने और इसकी जानकारी मुख्य द्वार समेत प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

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