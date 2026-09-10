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हैवानियत: सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी से दोस्त के घर ले जाकर किया दुष्कर्म, मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट

Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 10 Sep 2026 12:48 AM IST
सार

Kanpur News: सौतेला पिता ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर बिठूर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

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Stepfather Misdeeds minor daughter after taking her to a friend's house
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार
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बिठूर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बीती एक सितंबर नवाबगंज में सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को अपने दोस्त के घर में लेजाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद किशोरी ने मां को आपबीती बताई। मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर आरोपी को हिरासत में लिया है।

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महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। पहली शादी से उसकी छह बेटियां हैं। इसके बाद उसने नवाबगंज निवासी व्यक्ति से दूसरी शादी की। आरोप है कि दूसरी शादी के बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। दोस्त के घर ले गया। वहां दोस्त के किसी काम से घर से बाहर जाते ही आरोपी ने बेटी को दबोच लिया और दुष्कर्म किया। बिठूर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर उसे हिरासत में लिया है। किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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