कानपुर: युवती को राजस्थान में बेचने वाली सहेली चार माह बाद गिरफ्तार, तीन लाख में सौदा कर फरार हो गई थी

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बर्रा थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 21 अप्रैल को विश्वबैंक निवासी युवती (21) को उसकी बचपन की सहेली बर्रा दो निवासी रिया अपने पति सुमित और साथी अभिनव बाजपेई उर्फ राज के साथ 21 अप्रैल राजस्थान ले गई थी। दो मई को मामले युवती की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चार मई को लोकेशन के आधार पर राजस्थान सीकर जिले के आसन गांव से युवती को खोज लिया था। वहां मिले सुरेश प्रजापति ने युवती को अपनी पत्नी काजल बताते हुए तीन लाख रुपये में खरीदने की बात कही थी। आरोपियों ने युवती के काजल नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाए। इसके बाद उसकी जबरन कोर्ट मैरिज करवाई थी। सेन पश्चिम पारा के सागरपुरी निवासी अभिनव बाजपेई फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

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बर्रा निवासी युवती को राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के बहाने ले जाकर वहां के व्यक्ति को उसे तीन लाख रुपये में बेचने के मामले में फरार उसकी सहेली रिया कश्यप को चार माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस महिला के पति सुमित पांडेय और खरीदने वाले राजस्थान के सुरेश प्रजापति को पहले ही जेल भेज चुकी है।