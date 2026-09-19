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कानपुर: शास्त्री चौक स्थित सड़क की दुर्दशा, जगह-जगह भरा पानी लोगों के लिए बना मुसीबत

Shikha Pandey

Updated Sat, 19 Sep 2026 11:53 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 11:53 PM IST







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शास्त्री चौक स्थित सड़क की दुर्दशा है। जलभराव के कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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