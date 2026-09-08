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कानपुर बीएसए कार्यालय में फूटा अभिभावकों का गुस्सा, आरटीई के तहत नहीं मिल रहा एडमिशन

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 08 Sep 2026 03:32 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 03:32 PM IST







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गोविंद नगर बीएसए दफ्तर में आरटीई दाखिले को लेकर अभिभावकों ने जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि छह महीने से चक्कर काटने के बावजूद अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल सीटें फुल होने की बात कहकर बच्चों को लौटा रहे हैं। ... और पढ़ें

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