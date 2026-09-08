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कानपुर: सड़क पर पेशाब करने से टोका तो कारोबारी को ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 01:41 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 01:41 PM IST







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काकादेव के ओम चौराहे पर बीच सड़क पेशाब करने से रोकने पर शराबियों ने कारोबारी अमित कुमार को ईंट-पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश है। ... और पढ़ें

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