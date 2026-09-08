यूपी: सड़क पर पेशाब करने पर टोकना पड़ा भारी, ईंट-पत्थरों से कूचकर कारोबारी की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात

कानपुर में काकादेव के ओम चौराहे पर बीच सड़क पेशाब करने से रोकने पर शुरू हुआ विवाद कारोबारी अमित कुमार (47) की जान ले गया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत युवकों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा और ईंट-पत्थरों से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। बचाने पहुंचे लोगों पर भी आरोपियों ने पथराव कर दिया। पूरी वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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फुटेज में चार युवक कारोबारी को घेरकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। गंभीर रूप से घायल अमित ने दो दिन तक अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष किया, लेकिन सोमवार देर शाम उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोपियों की पहचान तक नहीं कर सकी है।नवीन नगर निवासी अमित कुमार काकादेव में प्रेम ऐड नाम से दुकान चलाते थे।