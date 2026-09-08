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कानपुर जीआरपी को बड़ी सफलता, बिहार में दबिश देकर पकड़ा लंबे समय से फरार वारंटी समीर
जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस ने बिहार के कटिहार जिले में दबिश देकर काफी समय से फरार चल रहे वारंटी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह और उनकी टीम ने आरोपी को उसके घर के बाहर से दबोचकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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