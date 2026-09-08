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कानपुर जीआरपी को बड़ी सफलता, बिहार में दबिश देकर पकड़ा लंबे समय से फरार वारंटी समीर

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 08 Sep 2026 02:55 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 02:55 PM IST







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जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस ने बिहार के कटिहार जिले में दबिश देकर काफी समय से फरार चल रहे वारंटी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह और उनकी टीम ने आरोपी को उसके घर के बाहर से दबोचकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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