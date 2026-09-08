कानपुर: बीसीए छात्र की संदिग्ध मौत, पार्टी के बाद बिस्तर पर औंधे मुंह मिला शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका
Kanpur News: बर्रा के विश्व बैंक में बीसीए छात्र ऋषभ शुक्ला का शव सोमवार शाम संदिग्ध हालात में बिस्तर पर पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि घटना से पहले कमरे में दो युवकों और एक युवती के आने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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कानपुर में बर्रा के विश्व बैंक में सोमवार देर शाम बीसीए छात्र ऋषभ शुक्ला (19) का शव घर में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा मिला। पार्टी के बाद हुई उसकी मौत को लेकर पिता ने हत्या की आशंका जताई है। मकान मालिक के मुताबिक, घटना से पहले दो युवक और एक युवती ऋषभ के कमरे में आए थे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच की है।
ऋषभ गोविंदनगर स्थित कॉलेज से बीसीए कर रहा था और दरोगा भर्ती की तैयारी में जुटा था। उसके पिता संजय शुक्ला दादानगर की फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि मां पनकी स्थित निजी फर्म में नौकरी करती हैं। बड़ी बहन अंजली गुरुग्राम में इंजीनियर हैं।
बेड पर औंधे मुंह पड़ा था ऋषभ
पिता ने बताया कि सोमवार को वह और उनकी पत्नी काम पर गए थे। ऋषभ घर पर अकेला था। शाम को लौटे, तो दरवाजा खुला मिला। अंदर पहुंचे, तो बेड पर ऋषभ औंधे मुंह पड़ा था। परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां से हैलट रेफर किया गया। हैलट पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पिता के अनुसार मकान मालिक ने दो युवक और एक युवती के कमरे में आने और वहां पार्टी होने की जानकारी दी है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। बर्रा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।