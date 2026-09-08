कानपुर: बीसीए छात्र की संदिग्ध मौत, पार्टी के बाद बिस्तर पर औंधे मुंह मिला शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका

कानपुर में बर्रा के विश्व बैंक में सोमवार देर शाम बीसीए छात्र ऋषभ शुक्ला (19) का शव घर में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा मिला। पार्टी के बाद हुई उसकी मौत को लेकर पिता ने हत्या की आशंका जताई है। मकान मालिक के मुताबिक, घटना से पहले दो युवक और एक युवती ऋषभ के कमरे में आए थे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच की है।

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ऋषभ गोविंदनगर स्थित कॉलेज से बीसीए कर रहा था और दरोगा भर्ती की तैयारी में जुटा था। उसके पिता संजय शुक्ला दादानगर की फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि मां पनकी स्थित निजी फर्म में नौकरी करती हैं। बड़ी बहन अंजली गुरुग्राम में इंजीनियर हैं।