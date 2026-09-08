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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur GRP arrests absconding wanted person he run for long time  nabbed at his home following raid in Bihar

कानपुर: जीआरपी ने फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार, बिहार में दबिश देकर घर से दबोचा

Tue, 08 Sep 2026 02:57 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 08 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

Kanpur News: जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस ने बिहार के कटिहार जिले में दबिश देकर काफी समय से फरार चल रहे वारंटी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह और उनकी टीम ने आरोपी को उसके घर के बाहर से दबोचकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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Kanpur GRP arrests absconding wanted person he run for long time  nabbed at his home following raid in Bihar
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर वारंटी को जीआरपी पुलिस टीम ने बिहार स्थित उसके घर के बाहर से धर दबोचा। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने पैतृक निवास में छिपा हुआ था। जीआरपी कानपुर सेंट्रल थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में टीम ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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वारंटी की पहचान समीर पुत्र निवासी थाना बलरामपुर जिला कटिहार, बिहार के रूप में हुई है। जीआरपी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए आरोपी को उसके घर के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी काफी शातिर किस्म का है और लंबे समय से फरार चल रहा था।

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इनकी रही अहम भूमिका
इस सफल गिरफ्तारी और अभियान में जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह, उप-निरीक्षक (उ.नि.) शिव बाबू यादव और उप-निरीक्षक  अभिषेक शुक्ला समेत उनकी पूरी पुलिस टीम की अहम व सराहनीय भूमिका रही। पुलिस आरोपी को कानपुर लाकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर रही है।

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