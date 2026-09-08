कानपुर: जीआरपी ने फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार, बिहार में दबिश देकर घर से दबोचा
Kanpur News: जीआरपी कानपुर सेंट्रल पुलिस ने बिहार के कटिहार जिले में दबिश देकर काफी समय से फरार चल रहे वारंटी समीर को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह और उनकी टीम ने आरोपी को उसके घर के बाहर से दबोचकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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कानपुर में लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर वारंटी को जीआरपी पुलिस टीम ने बिहार स्थित उसके घर के बाहर से धर दबोचा। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने पैतृक निवास में छिपा हुआ था। जीआरपी कानपुर सेंट्रल थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में टीम ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।
वारंटी की पहचान समीर पुत्र निवासी थाना बलरामपुर जिला कटिहार, बिहार के रूप में हुई है। जीआरपी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी करते हुए आरोपी को उसके घर के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी काफी शातिर किस्म का है और लंबे समय से फरार चल रहा था।
इनकी रही अहम भूमिका
इस सफल गिरफ्तारी और अभियान में जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह, उप-निरीक्षक (उ.नि.) शिव बाबू यादव और उप-निरीक्षक अभिषेक शुक्ला समेत उनकी पूरी पुलिस टीम की अहम व सराहनीय भूमिका रही। पुलिस आरोपी को कानपुर लाकर अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर रही है।