{"_id":"6aa3f19699a6b48df90c86b2","slug":"video-paddy-planted-in-potholes-on-the-road-in-kanpurs-vishdhan-sp-stages-protest-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के विषधन में सड़क के गड्ढों में रोपा धान, सपा ने किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिल्हौर तहसील क्षेत्र के विषधन कस्बे में बारिश के बाद जर्जर सड़क पर हुए जलभराव को लेकर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। लखनऊ-इटावा राजमार्ग से मकनपुर होते हुए विषधन जाने वाले मार्ग की बदहाली के विरोध में सपा की पूर्व बिल्हौर विधानसभा प्रभारी रचना गौतम ने समर्थकों के साथ सड़क के गड्ढों में धान रोपकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

... और पढ़ें