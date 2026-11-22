{"_id":"6b0319e1300a657a38080ad5","slug":"video-massive-traffic-jam-on-highway-after-dumper-truck-loaded-with-sand-breaks-down-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मौरंग लदा डंपर खराब होने से हाईवे पर लगा भीषण जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर-लखनऊ हाईवे के नए गंगापुल पर रविवार शाम मौरंग लदा डंपर खराब होने से जाम लग गया। करीब एक घंटे तक वाहन रेंगते हुए निकले। कालपी निवासी चालक उस्मान डंपर में मौरंग लादकर श्रावस्ती जा रहा था। जाजमऊ नए गंगापुल पर डंपर बंद हो गया। इसके बाद वाहनों की रफ्तार थमने लगी। वाहनों की लाइन पुल से होती हुई जाजमऊ चुंगी चौराहे के फ्लाईओवर तक पहुंच गई। मौके पर जाजमऊ पुलिस पहुंची। मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से डंपर को पुल पार कराया गया। इसके बाद वाहन निकल सके।

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