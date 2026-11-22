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बिल्हौर और शिवराजपुर से आने वाले भारी वाहन नानामऊ तिराहे से बांगरमऊ नहीं जा सकेंगे। इन्हें अरौल और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा। अरौल से आने वाले वाहन भी नानामऊ से यू-टर्न लेकर इसी रास्ते से जाएंगे।उन्नाव सीमा से परियर पुल होकर चौबेपुर जाने वाले भारी वाहन बिठूर के शनिदेव चौराहे की ओर नहीं आएंगे। इन्हें गंगा बैराज और मंधना से निकाला जाएगा। चौबेपुर से आने वाले भारी वाहन भी मंधना-गंगा बैराज होकर जाएंगे।मंधना से आने वाले भारी वाहन ब्लू वर्ल्ड तिराहे से चुंगी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। इन्हें यश कोठारी चौराहे से गंगा बैराज भेजा जाएगा। मंधना और कल्याणपुर से आने वाले भारी वाहनों को भी यश कोठारी चौराहे से बिठूर जाने की अनुमति नहीं होगी। एस कोठारी चौराहे से बड़े सवारी वाहन बिठूर नहीं जा सकेंगे। इन्हें ब्लू वर्ल्ड तिराहे से रास्ता मिलेगा।गंगा बैराज से भारी वाहन अटल घाट और कर्बला नहीं जा सकेंगे। इन्हें एस कोठारी चौराहे से कल्याणपुर की ओर भेजा जाएगा। मैनावती मार्ग और कंपनीबाग से भी भारी वाहन कर्बला व गंगा बैराज नहीं जा सकेंगे।कंपनीबाग चौराहे से वीआईपी रोड होकर बीमा चौराहे और जाजमऊ तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन्हें जीटी रोड से रामादेवी या कल्याणपुर की ओर जाना होगा। बीमा चौराहे से सिद्धनाथ घाट की ओर भी भारी वाहन नहीं जा सकेंगे।फूलबाग से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहे से दाहिने मुड़कर सरसैया घाट नहीं जा सकेंगे। इन्हें बड़ा चौराहा होकर निकलना होगा।कानपुर से शुक्लागंज जाने वाले हल्के और भारी वाहन नया गंगा पुल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन्हें झाड़ी बाबा चौराहे से नरौना चौराहा होते हुए जाजमऊ गंगा पुल से जाना होगा।