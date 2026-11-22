कानपुर में आईआईटी क्रॉसिंग के पास रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मां ने उसके पति पर ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर महिला का सिर और धड़ अलग-अलग पड़े मिले।

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नानकारी निवासी सिमरन (28) की शादी 11 नवंबर 2019 को अमन कुमार से आर्य समाज सम्मेलन में हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सिमरन की मां रमा के मुताबिक, दोनों कक्षा नौ से इंटर तक साथ पढ़े थे। शादी के बाद दोनों की चार साल की बेटी अनुभा हुई। अमन आईआईटी में प्रोजेक्ट कर्मचारी है, जबकि सिमरन आईआईटी परिसर स्थित एक बंगले में घरेलू काम करती थी।