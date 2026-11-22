कानपुर: ट्रैक पर मिला महिला का शव, सिर और धड़ अलग मिला, पति पर ट्रेन के आगे धक्का देने का आरोप, परिजन बेहाल
Kanpur News: आईआईटी क्रॉसिंग के पास रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, जिसका सिर और धड़ अलग-अलग पड़े मिले हैं। मृतका की मां ने पति पर ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
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कानपुर में आईआईटी क्रॉसिंग के पास रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मां ने उसके पति पर ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटनास्थल पर महिला का सिर और धड़ अलग-अलग पड़े मिले।
नानकारी निवासी सिमरन (28) की शादी 11 नवंबर 2019 को अमन कुमार से आर्य समाज सम्मेलन में हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सिमरन की मां रमा के मुताबिक, दोनों कक्षा नौ से इंटर तक साथ पढ़े थे। शादी के बाद दोनों की चार साल की बेटी अनुभा हुई। अमन आईआईटी में प्रोजेक्ट कर्मचारी है, जबकि सिमरन आईआईटी परिसर स्थित एक बंगले में घरेलू काम करती थी।
छह महीने से सिमरन मायके में रह रही थी
सिमरन की मां का आरोप है कि अमन बेटी को घरेलू खर्च नहीं देता था। आए दिन किसी न किसी बात पर उसके साथ मारपीट करता था। इसी से परेशान होकर सिमरन ने नौकरी शुरू की, तो पति उसका विरोध करने लगा। विवाद बढ़ने पर करीब छह महीने से सिमरन मायके में रह रही थी। दो सप्ताह पहले पति की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर वह खुद ससुराल चली गई थी।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
मां के मुताबिक, रविवार सुबह लोगों से जानकारी मिली कि सिमरन और अमन घर से झगड़ते हुए आईआईटी क्रॉसिंग पहुंचे थे। आरोप है कि क्रॉसिंग से करीब 20 मीटर दूर अमन ने सिमरन को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मां और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची जीआरपी अनवरगंज ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।