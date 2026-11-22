कानपुर: युवती ने पड़ोसियों पर लगाया पीटने, छेड़ने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 22 Nov 2026 09:30 PM IST
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चकेरी मंगला विहार प्रथम निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी संजीव दुबे, उनका बेटा वरुण, उनकी पत्नी के अलावा सुभाष शर्मा, उनका बेटा रितिक आदि उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। आये दिन उनसे अभद्रता कर गाली-गलौज कर परेशान करते हैं। बीती 8 नवंबर की सुबह घर के बाहर थीं। आरोपी ने विवाद कर बुरी तरह पीटा और कपड़े फाड़ दिए। अपहरण कर दुष्कर्म करवाने की धमकी दी। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।
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