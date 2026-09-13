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कानपुर: चकेरी थाने के सामने युवक ने रेती अपनी गर्दन, घायल

Shikha Pandey

Updated Sun, 13 Sep 2026 08:38 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 08:38 PM IST







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चकेरी थाने के सामने रविवार शाम को कूड़ा बीनने वाले युवक ने कटर से अपनी गर्दन रेत ली। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। गंभीर हालत में काशीराम अस्पताल से हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ... और पढ़ें

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