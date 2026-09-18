कानपुर: अक्तूबर से हैदराबाद के लिए रोजाना उड़ान की तैयारी, अब बंगलूरू की उड़ान सप्ताह में तीन दिन ही
Kanpur News: चकेरी एयरपोर्ट से अक्टूबर के चौथे सप्ताह से हैदराबाद के लिए रोजाना सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी है। वहीं, यात्रियों की संख्या कम रहने के कारण बंगलूरू की फ्लाइट अब सप्ताह में केवल तीन दिन संचालित होगी।
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कानपुर में हैदराबाद की रोजाना उड़ान जून से बंद है। इसे अक्तूबर के चौथे सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है। वहीं, बंगलूरू की उड़ान अब सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी। शुक्रवार की सेवा बंद कर दी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
एयरपोर्ट पर आगे भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उधर, चकेरी एयरपोर्ट पर यात्रियों की समस्याओं की सुनवाई के लिए छह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। 25 अगस्त से शुरू हुई व्यवस्था में यात्री क्यूआर कोड स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अब तक मुंबई से कानपुर पहुंचे एक यात्री ने व्हीलचेयर नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई है।
एंबुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई
क्यूआर कोड से मिली शिकायतों को इंडिगो के कर्मचारी देखेंगे और जरूरत के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजेंगे। टर्मिनल मैनेजर सत्येंद्र पांडे इनकी निगरानी करेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट परिसर में एंबुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई है।
232 सीटों में 80 फीसदी ही भर रहीं
कानपुर से दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू की उड़ानों में 232 यात्रियों की क्षमता है। रोजाना करीब 80 फीसदी सीटें ही भर रही हैं। 20 फीसदी सीटें खाली रहने के कारण अन्य शहरों के लिए उड़ान शुरू करने में परेशानी आ रही है।
जेवर के लिए फ्लाइट की उम्मीद
कानपुर से जेवर एयरपोर्ट के लिए उड़ान शुरू करने को लेकर इंडिगो को पत्र भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद सेवा शुरू हो सकेगी।