कानपुर: नवीन गंगा पुल पर चार घंटे का जाम, गणेश मूर्ति विसर्जन की भीड़ से यातायात ठप, रात 11 बजे मिली राहत
Kanpur News: गणेश मूर्ति विसर्जन के चलते शुक्रवार शाम नवीन गंगा पुल पर करीब चार घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। गोलाघाट मोड़ पर उमड़ी भीड़ और वाहनों के कारण यातायात ठप हो गया। गंगाघाट, कानपुर कैंट और यातायात पुलिस की संयुक्त मशक्कत के बाद रात 11 बजे जाम खुल सका।
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शुक्लागंज में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान शुक्रवार की शाम यातायात व्यवस्था बेपटरी रही। नवीन गंगा पुल पर रात सात से 11 बजे तक चार घंटे जाम लगा रहा। कानपुर के गोला घाट मोड़ के पास प्रतिमा विसर्जन के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ और साथ आए वाहनों के कारण कानपुर, शुक्लागंज की ओर आने-जाने वाले वाहन फंस गए, जिससे जाम बढ़ता गया।
गंगाघाट कोतवाली और कानपुर कैंट पुलिस के अलावा यातायात पुलिस ने मौके पर जाम खलवाया, तब रात 11 बजे आवागमन बहाल हो सका। जाम की वजह से कानपुर और शुक्लागंज से आने जाने वाले ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने सवारियां तक उतार दी, जिससे लोगों को पैदल ही आवागमन करना पड़ा। शुक्रवार रात सात बजे नवीन गंगा पुल पर प्रतिमा विसर्जन के कारण जाम लग गया।
पुल पर आवागमन ठप हो गया
इससे शुक्लागंज और कानपुर के बीच नवीन गंगा पुल पर आवागमन ठप हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी मिलने पर मौके पर कोतवाली गंगाघाट प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। पीआरडी जवान और यातायात पुलिस भी पहुंची, मामला पुल मार्ग का होने के कारण कैंट कानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
रात करीब 11 बजे जाम खुला
दोनों थानों की फोर्स ने मिलकर जाम को खुलवाने का प्रयास किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर के गोलाघाट की ओर विसर्जन स्थल में जाने के लिए वाहनों और लोडर के अलावा लोगों की भीड़ जमा हुई, जिस कारण जाम लगा। रात करीब 11 बजे जाम खुला, जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।