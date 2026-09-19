कानपुर: नवीन गंगा पुल पर चार घंटे का जाम, गणेश मूर्ति विसर्जन की भीड़ से यातायात ठप, रात 11 बजे मिली राहत

शुक्लागंज में गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान शुक्रवार की शाम यातायात व्यवस्था बेपटरी रही। नवीन गंगा पुल पर रात सात से 11 बजे तक चार घंटे जाम लगा रहा। कानपुर के गोला घाट मोड़ के पास प्रतिमा विसर्जन के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ और साथ आए वाहनों के कारण कानपुर, शुक्लागंज की ओर आने-जाने वाले वाहन फंस गए, जिससे जाम बढ़ता गया।

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गंगाघाट कोतवाली और कानपुर कैंट पुलिस के अलावा यातायात पुलिस ने मौके पर जाम खलवाया, तब रात 11 बजे आवागमन बहाल हो सका। जाम की वजह से कानपुर और शुक्लागंज से आने जाने वाले ई-रिक्शा और ऑटो चालकों ने सवारियां तक उतार दी, जिससे लोगों को पैदल ही आवागमन करना पड़ा। शुक्रवार रात सात बजे नवीन गंगा पुल पर प्रतिमा विसर्जन के कारण जाम लग गया।