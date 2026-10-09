कानपुर: नाली विवाद में युवक को सड़क पर घसीटकर पीटा

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कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास विकास में नाली को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटा और जमीन पर घसीटकर ले जाने का प्रयास किया।

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