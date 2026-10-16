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कानपुर: महिलाओं को योजनाओं की दी जानकारी, अधिकारियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया
सखी केंद्र में सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं को उनसे जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र अब तक 48,000 से अधिक महिलाओं और 9,000 से अधिक पुरुषों से जुड़े मामलों में सहायता कर चुका है। अधिकारियों ने श्रम योजनाओं, महिला सुरक्षा, वन स्टॉप सेंटर की हेल्पलाइन 181, विधवा एवं कन्या सुमंगला योजना, तथा महिला हेल्पलाइन 1090 और 112 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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