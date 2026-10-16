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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Fire breaks out in a moving bus; children's lives saved thanks to the alertness of a motorcyclist

कानपुर: अरे बेटा, तुम्हारी बस के टायर में आग लगी है...जल्दी बस रोको, बाइक सवार की सजगता से बची बच्चों की जान

Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
सार

Kanpur News: लखनऊ-कानपुर हाईवे पर शुक्रवार शाम चलती बस में आग लग गई। बस के बगल से निकल रहे बाइक सवार की सजगता से बच्चों की जान बच गई। 

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Fire breaks out in a moving bus; children's lives saved thanks to the alertness of a motorcyclist
स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वॉटर पार्क में दिन भर की धमाचौकड़ी के बाद बस में गपशप का दौर चल रहा था। कोई सीट पर बैठकर दोस्तों से मस्ती कर रहा था तो कोई हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। पार्क की यादों और हंसी-मजाक के बीच अचानक बगल से गुजर रहे बाइक सवार ने हमें रोकने की कोशिश की। एक पल तो उनको इशारा समझ नहीं आया, जैसे ही खिड़की खोली उन्होंने चिल्लाकर कहा बस रोको...टायर में आग लगी है।
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आग की बात सुनकर बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने बस को किनारे लगाया और हमारे शिक्षक विवेक सर, सत्येंद्र कटियार और आदर्श ने हम सबको सुरक्षित नीचे उतार दिया। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने बस आग का गोला बन गई। बस में सवार कक्षा नौ के छात्र युनित कुमार ने अमर उजाला से बातचीत के दौरान आंखों देखा हाल सामने रखा। युनित ने बताया कि बस में करीब 50 बच्चे, शिक्षक थे, लेकिन किसी को कोई खरोंच नहीं आई। कुछ बच्चों के बैग जरूर जल गए।
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Fire breaks out in a moving bus; children's lives saved thanks to the alertness of a motorcyclist
हाईवे पर खड़े बच्चे व मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
बस में उनके साथ सफर कर रहे अन्य छात्र प्रतीक, वेदांत, रनबीर ने बताया कि आग की घटना के दौरान हम सब पैनिक हो गए थे। आग की बात सुनते ही सभी बच्चे घबराकर अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। रोड के किनारे खड़े होने के बावजूद हम डर से कांप रहे थे। शिक्षकों ने हम लोगों को संभाला। वहीं, से फोन कर अपने परिजनों को जानकारी दी। स्कूल प्रशासन ने दूसरी बस मंगाकर छात्राें को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाया। वहां से परिजन उनको अपने साथ लेकर गए। बच्चों की सलामती की दुआ के साथ स्कूल गेट पर खड़े अभिभावकों ने उनको देखकर राहत की सांस ली।
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