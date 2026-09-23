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कानपुर: जब चोक नाले की सफाई नहीं हुई तो लोगों ने सड़क काट बना दी नाली

Shikha Pandey

Updated Wed, 23 Sep 2026 08:08 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 08:08 PM IST







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मंधना चौराहे से बिठूर रोड को जाने वाली सड़क के किनारे बने नाले की सफाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने चौराहे पर भरने वाले सीवर के पानी से निजात पाने के लिए सड़क को ही काटकर नाली बना दी। कई बार शिकायत की जब लापरवाह सिस्टम ने नहीं सुनी तो लोग सड़क काटने को मजबूर हो गए। ... और पढ़ें

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