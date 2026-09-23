यूपी: नशे के लिए 60 रुपये न देने पर मां की निर्मम हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद दरवाजे पर बैठा रहा आरोपी

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रावतपुराखुर्द निवासी सबल सिंह मेहनत-मजदूरी करता है। वह पत्नी मूला देवी (51) व छोटे बेटे मोहन यादव के साथ घर पर रहता है जबकि बड़ा बेटा सोहन दिल्ली में रहकर मेहनत-मजदूरी करता है। छोटा बेटा मोहन आए दिन नशे के लिए रुपयों की मांग करता था। नशे की हालत में घर पर विवाद होता था। बुधवार की शाम एक बार फिर मोहन घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ी मां से गांजा खरीदने के लिए 60 रुपये मांगने लगा। मां ने रुपये देने से मना किया तो बेटा भड़क गया और घर पर रखी कुल्हाड़ी से मां के सिर व गर्दन पर कई वार कर दिए। इससे मूला देवी की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दरवाजे पर बैठा रहा लेकिन पड़ोसियों को घटना की भनक नहीं लगी।इसी दौरान बडा बेटा सोहन पत्नी की डिलीवरी के सिलसिले में घर पहुंचा तो मां का खून से लथपथ शव पड़ा देख उसके होश उड़ गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर आरोपी को हिरासत में लिया। मृतका के बड़े बेटे सोहन ने बताया कि छोटा भाई गांजा के साथ इंजेक्शन का भी नशा करता था। आए दिन से मां से रुपये मांगता था। 60 रुपये देने से मना करने पर उसने मां को कुल्हाड़ी से काट दिया। इससे उनकी मौत हो गई। उधर, सीओ कुलपहाड़ अनुरुद्ध कुमार का कहना है कि बेटे द्वारा महिला की धारदार हथियार से हमलाकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पहुंच साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।