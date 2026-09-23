कानपुर: रिजर्व बैंक ने दिया आदेश, रविवार को शहर की 400 से ज्यादा बैंक शाखाएं खुली रहेंगी
3 दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को बैंक खोलने का आदेश दिया। एटीएम में नकदी भरने के निर्देश दिए गए।
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बैंक कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल के बीच आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए रविवार 27 सितंबर को सभी बैंकों की शाखाओं, चेस्ट करेंसी खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एटीएम में नकदी डालने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि ग्राहकों को परेशान न हो सके। आरबीआई के इस निर्णय से शहर की 400 से ज्यादा शाखाएं खुली रहेंगी। वहीं बैंक भी ग्राहकों को एसएमएस भेजकर अपना जरूरी काम निपटाने के संदेश भेज रहे हैं। अब चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे।
ऑल इंडिया वी बैंकर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष मिश्रा ने बताया कि रविवार को बैंकों के खोलने का निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। इसके चलते सभी राष्ट्रीयकृत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य बैंक 27 सितंबर को सामान्य दिनों की तरह कार्य करेंगी। रविवार को बैंक में आने वाले सभी अवार्ड स्टाफ को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार 200 प्रतिशत का ओवरटाइम और अधिकारियों को हर बैंक के प्रबंधन के द्वारा तय फिक्स अमाउंट देय होगा। 27 सितंबर को बैंकों के खुलने से तीन दिवसीय हड़ताल के कारण 5 दिन बैंकों के बंद होने की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। बैंक की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ के दो घटक नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) और नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्लू) शामिल नहीं है। हालांकि 26 को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।