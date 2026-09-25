कानपुर: ककवन थाने के दरोगा और ग्रामीण के बीच गाली-गलौज और मारपीट

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कानपुर के बिल्हौर क्षेत्रांतर्गत ककवन थाने में तैनात एक दरोगा और स्थानीय ग्रामीण के बीच गाली-गलौज व मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 25 सितंबर को सामने आए इस वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए भिड़ते नजर आ रहे हैं। मामला तूल पकड़ने पर सहायक पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है।

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