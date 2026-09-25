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कानपुर: फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी नई दिल्ली-हावड़ा, देखें पूरा शेड्यूल

Fri, 25 Sep 2026 11:14 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 11:14 PM IST
सार

Kanpur News: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (04052/04051) के फेरों में बड़ी बढ़ोतरी की है। पहले सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलने वाली यह विशेष ट्रेन अब सप्ताह में तीन दिन संचालित होगी।

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Kanpur Frequency of festival special train increased New Delhi Howrah service to now run three days a week
कानपुर सेंट्रल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। पहले ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक दिन किया जाना था। गाड़ी संख्या 04052 नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल अब शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलेगी।

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अक्टूबर में नई दिल्ली से 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 और 30 तारीख को, जबकि नवंबर में 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 और 29 तारीख को रवाना होगी। अक्टूबर-नवंबर में इसके कुल 24 फेरे होंगे। इसी तरह 04051 हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। अक्टूबर में हावड़ा से 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 29 तारीख को तथा नवंबर में 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 नवंबर और एक दिसंबर को संचालित होगी। इसके भी 24 फेरे होंगे।

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