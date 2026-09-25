कानपुर: फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी नई दिल्ली-हावड़ा, देखें पूरा शेड्यूल

त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी की है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। पहले ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक दिन किया जाना था। गाड़ी संख्या 04052 नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल अब शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलेगी।

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अक्टूबर में नई दिल्ली से 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 और 30 तारीख को, जबकि नवंबर में 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 और 29 तारीख को रवाना होगी। अक्टूबर-नवंबर में इसके कुल 24 फेरे होंगे। इसी तरह 04051 हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। अक्टूबर में हावड़ा से 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 और 29 तारीख को तथा नवंबर में 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 नवंबर और एक दिसंबर को संचालित होगी। इसके भी 24 फेरे होंगे।