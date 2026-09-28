{"_id":"6aba8101f3a3d0a19e03b976","slug":"video-kanpur-traders-stage-protest-against-potholes-by-playing-drums-and-cymbals-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: व्यापारियों ने गड्ढों के विरोध में ढोल-मंजीरा बजाकर दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र की अगुवाई में व्यापारियों ने 40 दुकान बाजार के आगे क्षतिग्रस्त सड़क के विरोध में ढोल-मंजीरा बजाकर प्रदर्शन किया। गड्ढों में गिरकर घायल हुए लोगों ने अपने दोपहिया वाहनों के साथ विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्माणाधीन सीएम ग्रिड की बदहाल सड़कों से व्यापारी पहले से ही परेशान हैं। अब नगर निगम क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर बने गड्ढों ने परेशानी बढ़ा दी है। दो दिन में ही इस सड़क पर 10 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। किदवईनगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक शुक्ला ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों से किदवईनगर का व्यापार प्रभावित है। इस मौके पर वरिष्ठ महामंत्री राजकुमार गुप्ता, युवा अध्यक्ष विनायक पोद्दार, जय कुमार शर्मा, प्रखर श्रीवास्तव, केके गुप्ता, अनुज त्रिपाठी, सत्यम मिश्र, आशीष अग्रवाल, विवेक सिंह, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शमीम, राजन बाजपेयी, शिव प्रताप परिहार, राकेश गुप्ता, राजन गुप्ता, पंकज गुप्ता, सनी वर्मा, अतुल गुप्ता आदि थे।

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