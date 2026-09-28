कानपुर: कोयला नगर में स्क्रैप गोदाम से 12 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

चकेरी के कोयला नगर के भवानी नगर में स्क्रैप गोदाम में गेट का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने नगदी, जेवरात समेत 12 लाख का माल पार कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑटो में तीन शातिर कैद हुए है। जिसमें एक ऑटो लेकर बाहर खड़ा रहा। जबकि दो अंदर जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।

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कछियाना बर्तन बाजार निवासी विपिन दीक्षित का भवानी नगर में आराध्या इंटरप्राइजेज नाम से स्क्रैप का गोदाम है। रविवार शाम वह गोदाम बंद करके घर चले गए थे। इसी दौरान सोमवार तड़के करीब तीन बजे ऑटो से तीन शातिर गोदाम के बाहर आकर रुके। दो साथियों ने साबड़ से मेन गेट और चैनल का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर दाखिल हुए। चोर गल्ले में रखें 7.61 लाख रुपये एक लैपटॉप और भारी मात्रा में कॉपर चुरा कर ले गए।