बारिश से 56 मौतों के बीच यूपी में अनोखा मामला: 'इंद्रदेव' के खिलाफ की शिकायत, लिखा- बिना सूचना क्यों बरस रहे?

उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर: 56 मौतें

हरदोई समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। प्रशासन के अनुसार, 25 से 27 सितंबर के बीच हरदोई में अत्यधिक बारिश, सांप काटने और अन्य बारिश से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। इसके अलावा 30 मवेशियों की मौत हुई और 330 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। संडीला तहसील सबसे अधिक प्रभावित रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस तीन दिवसीय लंबे खराब मौसम के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।