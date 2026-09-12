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कानपुर: उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल के व्यापारियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 12:29 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 12:29 PM IST







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कानपुर में युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष कपिल सब्बरवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जीएसटी पूर्व के वैट व सेल्स टैक्स नोटिसों से राहत दिलाने और एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की। ... और पढ़ें

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