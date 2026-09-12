कानपुर: सीएसजेएमयू में ‘एआई मंथन 2.0', राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, नवाचारों को सराहा

कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय एआई मंथन 2.0 के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विशेष रूप से लगाई गई स्टार्टअप प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, तकनीकी विश्वविद्यालयों और युवा इनोवेटर्स ने एआई आधारित अपने-अपने आधुनिक स्टार्टअप्स और मॉडल्स को प्रस्तुत किया।

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प्रदर्शनी के दौरान राज्यपाल ने एक-एक कर विभिन्न स्टॉल्स का जायजा लिया और युवा उद्यमियों व छात्रों से उनके एआई प्रोजेक्ट्स की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग पर आधारित मॉडल्स की सराहना की और युवाओं को अपने विचारों को व्यावसायिक धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित किया।