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कानपुर में एआई का महाकुंभ: सीएसजेएमयू में प्रदेशभर के संस्थानों ने प्रदर्शित किए अपने एआई स्टार्टअप्स
कानपुर के सीएसजेएम विश्वविद्यालय में आयोजित एआई मंथन 2.0 के तहत लगाई गई स्टार्टअप प्रदर्शनी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने अपने एआई स्टार्टअप्स और मॉडल्स का प्रदर्शन किया।
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