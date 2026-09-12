कानपुर: आरटीओ में पुलिस की अफवाह, महिला बाबू ने तुरंत किया वाहन ट्रांसफर, घंटों से आवेदक काट रहा था चक्कर

कानपुर के संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में काम कराने को लेकर आवेदकों की परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है। हालांकि, कुछ दिन पहले ही पुलिस, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई का डर अभी भी बाबू, कर्मचारियों पर व्याप्त है। पुलिस के दफ्तर में पहुंचने की अफवाह से ही महिला बाबू ने वाहन तत्काल ट्रांसफर कर उसकी फाइल निस्तारित कर दी। इसके पहले आवेदक घंटों से पटल के चक्कर काट रहा था। वहीं, मामले की जानकारी पर आरटीओ प्रशासन राकेंद्र सिंह ने बाबू को बुलाकर जमकर फटकार लगाई।

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मामला राजस्थान से आए एक आवेदक का है। उसे अपने वाहन का ट्रांसफर कराना था। वह आरटीओ कार्यालय में महिला बाबू प्रीति तोमर के पटल पर पहुंचा। आरोप है कि जरूरी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए उसे काफी देर तक इधर-उधर भेजा जाता रहा। घंटों भटकने के बाद भी जब काम नहीं हुआ, तो परेशान आवेदक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने की सूचना कार्यालय में फैलते ही अफसरों और कर्मचारियों में हलचल मच गई।