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कानपुर: प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देख बेटे ने किया विरोध, मां और प्रेमी ने मिलकर मार डाला

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 09:07 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 09:07 AM IST







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महाराजपुर में प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखने पर मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पेट दर्द से मौत की झूठी कहानी रचने वाली महिला की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल गई है और पुलिस फरार प्रेमी की तलाश कर रही है। ... और पढ़ें

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