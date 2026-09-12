बेटे का कत्ल: मां और प्रेमी ने घोंटा गला, गले-चेहरे पर थे निशान, रची पेट दर्द की कहानी, आशिक ने भी लगाया फंदा

कानपुर के महाराजपुर में प्रेमिका के साथ मिलकर उसी के बेटे को मौत के घाट उतारने के बाद प्रेमी ने अपने घर जाकर फंदा लगा लिया। हालांकि, परिजन ने उसे ऐन मौके पर बचा लिया। जान बचने के बाद वह रात को ही घर छोड़कर भाग गया। यह बात जब ग्रामीणों तक पहुंची तो तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

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वहीं, दूसरी तरफ सुबह महिला ने ग्रामीणों को बेटे के पेट में दर्द होने से उसकी मौत होने की बात बताई। जब लोगों ने किशोर का शव देखा तो हत्या की आशंका के चलते उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया तो हत्या किए जाने के सबूत मिले। किशोर के शव का पोस्टमार्टम केपीएम के डॉक्टर मनोज कुमार राव ने किया। जिन्होंने गला घोंटकर हत्या की पुष्टि की।