कानपुर: मंधना-पचोर रोड पर सबमर्सिबल मोटर खराब, लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी बनी शोपीस

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मंधना-पचोर रोड पर मेला ग्राउंड के पास लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्लॉक प्रमुख निधि से लाखों रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था।लेकिन सबमर्सिबल मोटर खराब होने के कारण टंकी से पानी की आपूर्ति बंद है। देखरेख के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी धन से बनी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। लोगों ने खराब मोटर को जल्द ठीक कराकर पेयजल आपूर्ति शुरू कराने की मांग की है।

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