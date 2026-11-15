छठ पर्व 2026: डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने मांगी संतान की दीर्घायु
Kanpur News: छठ महापर्व के तीसरे दिन निर्जला व्रतियों ने घाटों पर छठ मइया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।
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छठ पर्व के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य पर निर्जला व्रतियों ने अस्त होते सूर्य की उपासना कर संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ की कामना की। विभिन्न घाटों पर बनी वेदियों के सामने पानी में खड़े होकर व्रती महिलाओं ने सूर्य काे अर्घ्य दिया। इस मौके पर कई महिलाओं ने गन्ने से कोसी को भरकर मन्नत उतारी। नवविवाहिताएं शादी के बाद पहली छठ पूजा करने के लिए मायके आईं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने वालों में अधिक संख्या महिलाओं की रही पर पुरुषों ने भी पूजा की।
महिलाएं छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ, चावल के लड्डू (कचवनिया) बनाकर घाटों पर आईं। बांस की टोकरी दउरा में प्रसाद, फल डालकर देवकारी में रखा गया। पूजा के बाद सूप में नारियल, पांच प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान दउरा में रख कर पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट तक लाए। महिलाएं छठ गीत गाती रहीं। नए दीपक, बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाए गए।
अर्मापुर, पनकी, नमक फैक्टरी, शास्त्रीनगर, किदवईनगर, सीटीआई नौबस्ता समेत महानगर के विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा के लिए घाट बनाए। जहां नहर नहीं थी, वहां कृत्रिम घाट बनाकर डूबते सूर्य को निर्जला व्रतियों ने अर्घ्य दिया। नरवल तहसील क्षेत्र के ड्योढी गंगा घाट पर व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। ड्योढ़ी और नजफगढ़ गंगा घाट पर सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। शाम को घाटों पर बनी वेदी पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। परिसर जय छठी मइया के जयकारों से गूंजता रहा।
महामंडलेश्वर आशुतोष ने सचान नहर में बेदी की पूजा की। इस दौरान वह सारी रात पानी खड़े रहे। उन्होंने बताया कि छठ पर्व नहीं महापर्व है। यह भगवती मइया और सूर्य देव को समर्पित है। प्रेम और श्रद्धा से मनाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहला व्रत माता सीता ने रखा और अर्घ्य दिया। 20 वर्षों से वह व्रत रखकर छठ पर्व मना रहे हैं। सचान नहर में पूरी रात खड़े होकर उपासना करते हैं।
छठ पूजा के चौथे सोमवार को उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सुख, संपत्ति, कल्याण की कामना की जाती है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर सूर्यदेव की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कंद, मूल, फल आदि वही रहते हैं। नियम-विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंहकर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं।