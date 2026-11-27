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कानपुर: इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्तम पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया परचम
कानपुर के अर्रा रोड स्थित उत्तम पब्लिक स्कूल में आयोजित द्विदिवसीय इंटर स्कूल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 35 विद्यालयों के लगभग 450 खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तम पब्लिक स्कूल ऑल ओवर चैंपियन बना, जबकि विवेक्योर इंटरनेशनल स्कूल फर्स्ट रनरअप, एसजे एजुकेशन सेंटर सेकंड रनरअप और नेशनल पब्लिक स्कूल थर्ड रनरअप रहा।
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