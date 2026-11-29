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कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के चौथे दिन मातृ-पितृ वंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी ने कहा कि माता प्रथम गुरु हैं, पिता अनुशासन सिखाते हैं और विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि संस्कार है। उन्होंने परिवार व समाज के प्रति प्रसन्नता से कर्तव्य निभाने पर जोर दिया, जबकि मेले में विराट हिंदू सम्मेलन, हनुमानंस प्रस्तुति, सेवा स्टॉल और दादी-नानी का घर जैसे आकर्षण जारी हैं।

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