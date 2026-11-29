कानपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के खास बाजार शिवाला में काउंटर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि कल्लू कहार उर्फ कल्लू मास्टर ने अपने बेटे विशाल कश्यप और आठ से दस अन्य युवकों के साथ मिलकर कपड़ा कारोबारी और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कारोबारी को दुकान के अंदर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठी-डंडों व धारदार हथियार से सिर पर कई वार किए। पति को बचाने पहुंची पत्नी के साथ भी मारपीट और छेड़खानी की गई।

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आरोप है कि हमलावरों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिकी के अनुसार, खास बाजार शिवाला स्थित अपार्टमेंट में कपड़े की दुकान है। अपार्टमेंट में राधिका ज्वैलर्स के संचालक केके यादव ने दुकान के बाहर सड़क पर कल्लू कहार का काउंटर किराये पर लगवा रखा है। 26 नवंबर की शाम करीब सात बजे दुकान पर एक छोटा लड़का कपड़े देने आया था। इसी दौरान कल्लू कहार अपने बेटे के साथ उससे गालीगलौज करने लगा।