कानपुर: शिवराजपुर जनसभा में पहुंचे आकाश आनंद, चांदी का मुकुट पहनाकर हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 29 Nov 2026 02:25 PM IST
सार
Kanpur News: शिवराजपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक व संयोजक अवधेश कोरी ने मुख्य अतिथि आकाश आनंद को चांदी का मुकुट और माला पहनाकर स्वागत किया।
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विस्तार
कानपुर में बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के शिवराजपुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए रविवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनके आगमन पर समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर स्वागत किया।
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बिल्हौर प्रत्याशी अवधेश कोरी ने पहनाया चांदी का मुकुट कार्यक्रम आयोजक व संयोजक तथा बिल्हौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अवधेश कोरी ने मुख्य अतिथि आकाश आनंद को चांदी का मुकुट और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंच से जनसभा को संबोधित करने की तैयारियों के बीच कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया।
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