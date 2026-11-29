कानपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के चौथे दिन रविवार को मातृ-पितृ वंदन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी ने परिवार, संस्कार और मानवीय मूल्यों पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने एकल परिवार की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि चराचर जगत में परिवार सबसे लघुत्तम इकाई है और हम माता-पिता की कृपा, परिश्रम व मार्गदर्शन से आगे बढ़ते हैं।

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गुणवंत सिंह कोठारी ने कहा कि संयुक्त परिवार में उन्होंने 50 से अधिक सदस्यों के बीच संबंधों की पवित्रता, मर्यादा और कर्तव्यों को देखा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति किसी दबाव या कर्ज उतारने के भाव से नहीं, बल्कि प्रसन्नता से होनी चाहिए। उनके अनुसार माता प्रथम गुरु हैं, जो परिवार के सदस्यों से संबंधों का बोध कराती हैं और वात्सल्य देती हैं, जबकि पिता अनुभव व अनुशासन सिखाते हैं।