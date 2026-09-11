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कानपुर: भदई अमावस्या पर नमामि गंगे घाट पर सख्त पहरा, गहरा पानी और तेज बहाव को देख लगे चेतावनी बोर्ड

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 02:47 PM IST







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भदई अमावस्या पर गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते चंदन घाट पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड के साथ स्नान की अनुमति दी गई है, जहां 10 गोताखोर और पुलिस बल तैनात है। ... और पढ़ें

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