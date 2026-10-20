{"_id":"6ad78082f502446cbc0b9e8c","slug":"video-kanpur-stray-animals-gather-on-kakadev-geeta-nagar-road-slowing-down-traffic-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: काकादेव-गीता नगर मार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा, थमी वाहनों की रफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काकादेव-गीता नगर मार्ग पर आवारा पशुओं की चहल कदमी से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़क पर पशुओं के घूमने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को बचाने के चक्कर में वाहन चालकों को रफ्तार धीमी करनी पड़ती है, जिससे कई बार जाम जैसे हालात बन जाते हैं। इससे हादसे की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद आवारा पशुओं को सड़क से हटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

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