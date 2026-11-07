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कानपुर: शुक्लागंज में त्योहारों की भीड़ के बीच सड़कों पर उतरे एसपी और एएसपी

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 09:29 AM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 09:29 AM IST







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धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर शुक्लागंज में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए एसपी जयप्रकाश सिंह और एएसपी आयुष श्रीवास्तव ने राजधानी मार्ग व प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने ज्वैलर्स की दुकानों की सुरक्षा परखी और दुकानदारों को सतर्कता बरतने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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