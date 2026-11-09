कानपुर: दीपावली पर घर लौट रहे फैक्टरीकर्मी की संदिग्ध हालात में मौत, जहरखुरानी की आशंका

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रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कुरिहर सतांव निवासी ललित कुमार (53) एक नामचीन गुटखा फैक्टरी में काम करते थे। वह पिछले दो साल से पनकी के थम्सअप चौराहे के पास किराये पर रह रहे थे। परिवार में पत्नी राजकुमारी और सात बेटियां हैं। इनमें तीन की शादी हो चुकी है। बेटी कोमल ने बताया कि पिता सात नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे वेतन, दीपावली का गिफ्ट और अन्य सामान लेकर पांच-छह दिन की छुट्टी पर घर जाने के लिए निकले थे। वह झकरकटी बस अड्डे पहुंचे, जहां उनके साथ जहरखुरानी की आशंका है। बेटी के मुताबिक, उनके पास मौजूद 20 हजार रुपये, गिफ्ट और बैग गायब थे।कोमल ने बताया कि पुलिसकर्मियों को पिता अर्द्धबेहोशी हालत में मिले तो उन्होंने घर का मोबाइल नंबर दिया था। पुलिस ने फोन कर परिजनों को जल्द कानपुर पहुंचने की सूचना दी और उनकी फोटो भी व्हाट्सएप पर भेजी। सूचना मिलते ही परिवार दीपावली की तैयारियां छोड़कर कानपुर के लिए रवाना हो गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने ललित को मृत घोषित कर दिया। जूही इंस्पेक्टर केके पटेल ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर उनके आरोपों की जांच की जाएगी। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।