कानपुर: दीपावली की रात ममेरे भाई के कमरे में फंदे पर लटका मिला युवती का शव, हत्या का आरोप

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सचेंडी के रामपुर भीमसेन निवासी रंगीलाल ने बताया कि परिवार में पत्नी रामजानकी, तीन बेटे विजय, रवि, विकास और इकलौती बेटी पूनम थी। करीब पांच साल पहले पूनम की शादी कानपुर देहात के बाघपुर ककरदही निवासी राजन से हुई थी। हालांकि, शादी के महीनेभर के भीतर ही पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और दोनों अलग रहने लगे। बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद पूनम मायके में परिवार के साथ रहने लगी। पिता के मुताबिक, इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर रहने वाले ममेरे भाई आनंद से पूनम की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। आनंद की भी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। आरोप है कि वह पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसके चलते वह उसे छोड़कर चली गई थी। विज्ञापन

सचेंडी के रामपुर भीमसेन निवासी रंगीलाल ने बताया कि परिवार में पत्नी रामजानकी, तीन बेटे विजय, रवि, विकास और इकलौती बेटी पूनम थी। करीब पांच साल पहले पूनम की शादी कानपुर देहात के बाघपुर ककरदही निवासी राजन से हुई थी। हालांकि, शादी के महीनेभर के भीतर ही पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और दोनों अलग रहने लगे। बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद पूनम मायके में परिवार के साथ रहने लगी। पिता के मुताबिक, इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर रहने वाले ममेरे भाई आनंद से पूनम की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। आनंद की भी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। आरोप है कि वह पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसके चलते वह उसे छोड़कर चली गई थी।

पांच साल पहले पति से रिश्ता टूटने के बाद पूनम अपने ही परिवार के करीबी रिश्ते में सहारा तलाशने लगी। उसका अपने ममेरे भाई आनंद से प्रेम संबंध हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों साथ रहने लगे। 17 सितंबर से गुजैनी के मर्दनपुर इलाके में किराये का कमरा लेकर रह रहे थे। दीवाली की रात उसी कमरे में पूनम उर्फ सुषमा गौतम (26) का शव दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला। पिता ने ममेरे भाई पर बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद से आनंद फरार है।