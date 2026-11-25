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कानपुर: चकेरी के शिवकटरा में कुत्ते के काटने के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा

Shikha Pandey

Updated Wed, 25 Nov 2026 05:42 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 05:42 PM IST







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चकेरी के शिवकटरा में मंगलवार को एक कुत्ते ने महिला को काटकर उसका अंगूठा अलग कर दिया था। जिसके बाद बुधवार को इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। डर के पीछे कोई घर से निकल नहीं रहा है। ... और पढ़ें

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